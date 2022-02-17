Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi (YARDOP) projesine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'de özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara kıyılarını takip eden, yer yer iç kısımlara ada şeklinde giren yaklaşık 12 milyon hektar orman alanının yangınlara karşı hassas olduğunu belirten Karacabey, bu ormanların, yangınlara karşı dirençlerini artırmak için YARDOP'un hayata geçirildiğini ve bu kapsamında yangın önleyici tesisler ve emniyet yolları yapıldığını söyledi.

Karacabey, YARDOP'un Türkiye'de 2011 yılında uygulanmaya başladığını kaydederek, proje kapsamında yapılan önleyici tesislerin, yangın müdahale tesisi, yerleşim yerleri ile ziraat arazilerinin orman arazilerinden ayrılması tesisi ve Yangın Durdurma Zonu Tesisi olduğunu dile getirdi.

[Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey]

Tesislerin, ormanları yangınlara karşı dirençli hale getirmek için yapıldığını dile getiren Karacabey, bu kapsamda yerleşim yerleri ile ziraat arazilerinin, ormanla aralarına ulaşım yolundan itibaren 50 metre mesafe konularak ayrılması çalışmaları gerçekleştirildiğini anlattı.

"9 bin kilometre yangın önleyici tesis çalışması yapıldı"

Karacabey, 2020 sonu itibarıyla 292 bin 719 hektar alanda yangına dirençli orman tesis edildiğini kaydederek, "YARDOP kapsamında bugüne kadar 9 bin kilometre yangın önleyici tesis çalışması, 220 bin kilometre de yangın emniyet yolu olarak da kullanılabilen orman yolu yapıldı. Bu yıl ise 7 bin 500 kilometre ulaşım ve yangın önleme tesisi yapılacak" diye konuştu.

Orman yolu ile ağaç bakım çalışmaları bahar döneminde yapılıyor

Söz konusu yollardaki bakımların yangın dönemi başlamadan önce gerçekleştirildiğini belirten Karacabey, bu yangın emniyet yolu ve şeritlerinin, yangınla savaş için savunma hattı oluşturmak, yangın yönlendirmede kullanılan karşı ateş uygulaması, alan daraltmak ve anında müdahale amacıyla yapıldığını aktardı.

Karacabey, ayrıca yangın emniyet yollarının kenarlarında yangınların yayılmasını engelleyici, yangına dayanıklı türlerden şeritler oluşturulduğunu ifade ederek, bu şerit şeklindeki ağaçların bakımlarının da kış ayının bitiminde yapıldığını anlattı.

Yangına hassas ormanlarda yapılan çalışmalara değinen Karacabey, şunları kaydetti:

"Söz konusu alanlarda yangınlara karşı direnci arttırmak için yanıcı madde miktarını azaltmaya yönelik meşcere bakımları her dönem olduğu gibi şimdi de yapılıyor. Ayrıca yangın sırasında açığa çıkan ısı enerjisini düşürmeye yönelik yangın zayıflatma alanlarının oluşturulması için de çalışıyoruz. Buralarda yangının yayılmasını engellemek için ağaç ve çalılardan oluşan hatlar ve ulaşım tesisleri yapılıyor. Söz konusu hassas bölgelerde yangına direnç gösteren yöreye uygun türler ile karışık ormanlar yapılması da çalışmalarımız arasında."