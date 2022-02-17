Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyonda, kapatılan askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Kentte belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında kapatılan askeri okul öğrencisi T.H'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Yağışlar Trakya'daki barajlara nefes aldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz