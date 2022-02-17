Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü ile okul servisi çarpıştı: 16 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay'da yolcu otobüsü ile öğrenci servisi çarpışması sonucu 16 öğrenci yaralandı.
Antakya kavşağında şehirlerarası otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın şiddetiyle öğrenci servisi devrildi.
Kazada 16 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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