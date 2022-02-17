Atatürk Baraj Göleti Sitilce-Kızılcapınar bölgesinde bulunan onlarca köpek, emekli öğretmen Necati Günata’nın her gün yolunu gözlüyor.

Günata kasaptan aldığı yiyecekleri, motosikletiyle sahipsiz köpeklerin bulunduğu Sitilce-Kızılcapınar bölgesine getiriyor.

Köpekler, motosikletiyle korna çalarak ilerleyen Necati Günata’yı görünce peşine düşüyor. Korna sesine koşan onlarca köpek, Günata’nın etrafında doluşuyor.

"Kornayı çalınca geldiğimi anlıyorlar"

Köpekleri her gün elleriyle besleyen Günata, "Korna çalışıyorum. Siz de gördünüz. Motosikletin veya otomobilin kornasını çalınca bu hayvanlar geldiğimizi anlıyor. Aynı anda koşarak hepsi yanıma geliyor. Küçük yaşımdan beri bu hayvanları besledim, beslemeye de devam edeceğim" dedi.

"Beslediğim için bana alıştılar, uysal oldular"

Köpeklerle arasında bir bağ olduğunu söyleyen Günata, şöyle devam etti:

"Köpekler beni tanıyorlar. Tanımasalar yaklaşmazlar. Ben beslediğim için bana alıştılar, uysal oldular. Zaten bu hayvanlar insanın bakışından anlıyor ne olduğunu. Kendilerine saldıracak, zarar verecek insanı az çok biliyorlar."