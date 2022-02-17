Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Erzurum'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik provokatif eylem hazırlığında olan 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda 8 adrese operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda 'terör örgütü propagandası yapmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek', 'terör örgütü mensuplarına yardım, yataklık yapmak' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlarına karıştıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise fişekler, toplatma kararı olan yasaklı yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Erzurum PKK/KCK Terör Örgütü
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