Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de öğrencileri taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 7 lise öğrencisi yaralandı.
Kırıkkale'den Keskin ilçesine öğrenci taşıyan Ramazan O. idaresindeki minibüs ile Timur K. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Kazada 7 lise öğrencisi yaralandı, sürücüler yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:19
- 10:15
- 10:07
- 10:16
- 10:01
Sıradaki Haber
Kaçak avlanan 2 kişiye 125 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz