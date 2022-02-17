Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 07:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki üç kişi yaralandı.
Sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, Doktor Sadık Ahmet Bulvarı ile Hilmi Kürklü Bulvarı kesişiminde, refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada otomobilde biri ağır, üç kişi yaralandı, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yaralılardan biri ambulansla diğer ikisi ise özel araçla hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda temizleme çalışması yaptı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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