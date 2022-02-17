Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 07:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 4 katlı apartmanda yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Pendik’teki 4 katlı apartmanda yangın çıktı. Binada mahsur kalan bir kişi yangın nedeniyle yaşamını yitirdi.
Pendik'te 4 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlilerince olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri içerde mahsur kalan Ahmet Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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