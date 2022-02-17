Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 02:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana'da fırın yangını
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da unlu mamüller üreten bir fırında, odunların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde unlu mamuller üreten bir fırında çıktı.
Fırından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, iş yerinin kepengini açarak, yangına müdahale etti.
İtfaiye erleri, tazyik su sıkarak yangını bitişikteki işyerlerine sıçramadan söndürdü.
Söndürme çalışmasının ardından incelemede bulunan itfaiye erleri, yangının fırın için kullanılan odunların alev alması sonucu çıktığını belirledi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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