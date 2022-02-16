Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 23:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstabul'da sağlık çalışanının burnunu kıran saldırgan tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Ümraniye'de, sağlık çalışanını darbedip, burnunu kıran şüpheli tutuklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak" paylaşımında bulundu.
Ümraniye Devlet Hastanesi'nde geçen hafta koronavirüs olan bir kişi, kendisine müdahale eden acil tıp teknikerine saldırdı.
Saldırıda, sağlık çalışanının burnu kırıldı.
Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Şüpheli, koronavirüs olması nedeniyle karantina süresinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Bakan Koca: Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zanlının tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında, "Suçu üzerinde düşünmek için çok zamanı olacak" ifadesini kullandı.
Etiketler: İstanbul Fahrettin Koca Koronavirüs
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