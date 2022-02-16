Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de evden camiye tünel kazan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de bir süre önce kiraladığı evin altından tünel kazarak Ulu Camii'ye ulaşmaya çalışan kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.
Mahalledeki bir eve operasyon yapan ekipler R.K.'yı evin bir odasında kazı yaparken yakaladı.
Yapılan incelemede gözaltına alınan R.K.'nın evi 6 ay önce kiralandığı, Ulu Camii'ye ulaşmak ve define aramak için evin bir odasından tünel kazdığı belirlendi.
Etiketler: İzmir Kaçak Kazı Tarihi Eser
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