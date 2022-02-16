İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı.

Mahalledeki bir eve operasyon yapan ekipler R.K.'yı evin bir odasında kazı yaparken yakaladı.

Yapılan incelemede gözaltına alınan R.K.'nın evi 6 ay önce kiralandığı, Ulu Camii'ye ulaşmak ve define aramak için evin bir odasından tünel kazdığı belirlendi.