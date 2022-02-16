Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsızlık için girdiği trafoda akıma kapıldı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, hırsızlık için trafoya girdiği öne sürülen zanlı, elektrik akımına kapılması sonucu yaralandı.
İddiaya göre H.K, hırsızlık amacıyla Kavaklı Mahallesi'ndeki elektrik trafosuna girdi. Burada kabloları keserek almaya çalışan şüpheli akıma kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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