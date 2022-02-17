Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kamyondan 2 ton kaçak tütün çıktı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphelenmesi üzerine park halindeki kamyonun içini açtırdı. Kamyondan 2 ton kaçak tütün çıktı, 3 şüpheli gözaltına aldı.
Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, 2. Anafartalar Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda park halindeki kamyonun kasasından sesler geldiğini fark etti.
Kasayı açan bekçiler, 3 kişiyi araçtan indirdi. Arama yapan bekçiler, 2 ton kaçak tütüne el koydu. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kamyonun Adıyaman’dan İzmir'e gittiği ve ihtiyaç molası için Manisa'da durduğu öğrenildi.
Etiketler: Kaçakçılık Manisa
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