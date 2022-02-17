Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 08:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaçak avlanan 2 kişiye 125 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'de koruma altında olan yaban keçilerini vuran 2 avcı suçüstü yakalandı, toplam 125 bin TL para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Av Koruma Kontrol ekipleri, Keban Baraj Gölü'nün yakınında bulunan Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyüne botla gelen kişilerin kaçak avlandıkları bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Bölgeye giden ekipler, avcıları, silahları ve vurulduktan sonra kafası kesilen 2 yaban keçisiyle birlikte tespit etti.
Avladıkları yaban keçisiyle yivli tüfeklerine el konulan 2 kişiye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan idari işlem yapılarak toplam 125 bin TL ceza kesildi.
Etiketler: Doğal Yaşam Tunceli Kaçak Avcılık
Son Haberler
- 08:38
- 08:32
- 08:23
- 08:19
- 07:47
Sıradaki Haber
Adana'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz