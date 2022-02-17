Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Malatya'nın Darende ve Kale ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 1113 yeşil reçeteye tabi hap, 53,59 gram sentetik uyuşturucu, 6,48 gram skunk,18 kilo 688 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 12 gümrük kaçağı cep telefon, 77 gümrük kaçağı sigara, 70 fişek ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 19 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Malatya Uyuşturucu
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