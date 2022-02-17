Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonda çıkan yangın tankerden sıkılan su ile söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de seyreden hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Yoldan geçen su tankerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.
Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda seyreden hafriyat kamyonunda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kamyonu durduran sürücü, yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki sürücüler de yardıma koştu.
Yoldan geçen su tankerinin sürücüsü de yangına kayıtsız kalmadı. Aracını yanan kamyona yanaştıran sürücü, su sıkarak yangını söndürdü.
Etiketler: Yangın
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