İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda bir şüphelinin elinde tarihi eser niteliğinde el yazması İncil olduğunun bilgisini aldı.

Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin ikamet ve iş yeri adreslerini tespit ederek operasyon başlattı.

Operasyonda, şüphelilerin iş yerinde el yazması İncil ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eser ise müzeye teslim edilecek.