İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi. Kent girişlerinde de şüpheli araçlarda arama yapan ekipler, 88 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin üst aramasında, başka ülkelere ait sahte pasaportlar ile sahte ikametgah izin belgeleri ele geçirildi.

4 kişinin sahte izin belgelerinin de sisteme girilen numaralar ile uyuşmadığı ancak inceleme yapılmadan gösterilmesi durumunda kentlerde seyahat edebilecek şekilde tasarlandığı ortaya çıktı.

Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.