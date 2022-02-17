Güzeltepe Mahallesi’nde dün gece saatlerinde 2 katlı binanın bitişiğinde yapılan inşaatın kazı çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü.

Gürültüyü duyan apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Ekipler, apartman sakinlerini risk taşıyan binadan tahliye etti.

Apartman sakinleri otellere yerleştirildi

10 daire bulunan ve yaklaşık 25 kişinin yaşadığı apartman sakinleri, çevredeki otellere yerleştirildi.

Zabıta ekipleri, kazı yapılan inşaat ve binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Apartman ise Eyüpsultan Belediyesi tarafından tedbir amacıyla geçici olarak mühürlendi.

"Evden sesler gelince binayı boşalttık"

Apartman sakini Hakkı Özçelik, "Bu bina 7-8 sene önce yapıldı. Yan tarafta yapılan inşaat nedeniyle sanırım duvarın üstüne fazla yük bindi. Duvar binanın üzerine yattı. Gece herkesi çıkartıp otellere gönderdiler. Duvar yatınca evde çatır çatır sesler gelince çıktık. Bu binada 10 daire var ve yaklaşık 25 kişinin üzerinde insan yaşıyor" dedi.