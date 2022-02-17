Fidan ve Veli Yaman Yaman çifti, 22 yıl önce dünya evine girdi. Yıllarca çocuk sahibi olamayan çift Antalya ve farklı illerde çeşitli tedaviler denemelerine karşın sonuç alamadılar.

Çift, evliliklerinin 22 yılında Antalya'da özel bir hastanede gördükleri tedavi sonucunda hayallerine kavuştular. Doğuma giren baba Veli Yaman, aşırı heyecan ve stres sonucunda bayıldı.

Veli Yaman kucağında tuttuğu kızı "Azra" ile evlendikleri günden bu yana çocuk sahibi olmak istediklerini belirterek, bu zamana kadar da hiç ümitsizliğe kapılmadıklarını söyledi.

"Şu gördüğünüz mutluluk her şeye bedel"

Ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen kısmetlerinin 22 yıl sonra geldiğini dile getiren Yaman, "Şu gördüğünüz mutluluk her şeye bedel" diye konuştu.

Kızının doğumuna girdiğini dile getiren Yaman, "Çocuğumu gördüm. Aşırı heyecanlıydım. 22 yıldan sonra biraz tansiyon sorunu yaşadım. Bir iki defa başım döndü. Dinlendirdiler orada. Çok şükür mutluyuz" dedi.

"Mucizemizi elimize aldık"

Anne Fidan Yaman da, çocuk sahibi olmak için verdikleri 22 yıllık sürecin kendileri için çok zorlu geçtiğini söyledi.

Hamilelik sürecinin ise bir o kadar kolay ve güzel geçtiğini dile getiren Yaman, "Önce Allah sonra doktorumuz Ali Fuat Şengör sayesinde çok şükür mucizemizi elimize aldık. 22 yıldan sonra mutluyuz. Doğum sırasında eşimin bayıldığını gördüm. Bayağı bir kötü oldu. Doktorlar 'Dışarı çıkaralım' dedi. Gene de çıkmadı. O kadar mutluydu ki çıkmak istemedi" sözlerini kullandı.

Doğumu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şengör ise hastanın çeşitli tedavilere rağmen çocuk sahibi olabilmek için hastanelerine başvurduğunu ifade etti.

"Bayılan babaya arkadaşlarımız müdahale etti"

Yaklaşık bir yıllık tedavi neticesinde çiftin 22 yıl sonra çocuk sahibi olduğunu dile getiren Şengör, şöyle konuştu:

"Tabi aşırı heyecan ve aşırı stresten dolayı böyle biraz trajikomik olayla karşılaştık. Doğum sırasında tamamen anne ve bebeğe konsantre olmuşken bir anda babanın tansiyonu düştü. Yüzü bembeyaz oldu. Arkadaşlar hemen ilk müdahaleyi yapıp yere yatırdılar. O anda bebek de doğmuştu. Bu geçici bir tansiyon düşmesiydi. Heyecandan kaynaklanıyordu. Gerekli müdahaleden sonra baba toparladı. Daha sonra kucağına aldı. Hep beraber fotoğraf çekildik. Güzel bir anı oldu. '22 yıllık mutluluk bayılma ile sonlandı' diye bir espri de yaptık. Allah uzun ömürler versin. Çocuğumuz gayet iyi, sağlıklı. 3 kilo ağırlığında kız bebeğimiz oldu. Hastaneden de taburcu oldular."