Başören köyünde dün Satı Muzır'ın evinde çıkan ve çevre evlere de sıçrayan yangında 15 ev küle döndü.

Satı Muzır'ın evinin bitişiğinde yer alan evinin altında bulunan ahırdaki 3 buzağıyı dışarı çıkaran Ramazan Muzır, ardından yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Daha sonra buzağılarını bulamayan Ramazan Muzır, bir süre sonra birinin çevrede dolaştığını gördü. Arkadaşıyla buzağıyı kucağına alarak yangın alanından uzaklaştıran Muzır, diğer 2 buzağısını ise bulamadı.

"Canımızı zor kurtardık"

Ramazan Muzır, önce Satı Muzır'ın evinin çatısında duman gördüğünü söyledi.

Hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştığını anlatan Muzır, "Söndürme şansımız olmadı. Canımızı zor kurtardık. 3 buzağımız vardı. Ben bunları ahırdan çıkardım, evden uzaklaştırdım ama ikisi herhalde içeri geri dönmüş. 13 hayvanım daha var. Onlar ahırda değildi" ifadesini kullandı.

Muzır, yangında kendi evinin de tamamen yandığını kaydetti.