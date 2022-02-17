Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
Çorum'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Baki Solak idaresindeki Dodurga 112 Acil Servis'e ait ambulans, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip kavşağında, Hasan Şentürk'ün kullandığı otomobil ile çarpışarak devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, ana yol üzerine devrilen ambulanstakilerin yardımına koştu.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Ambulans sürücüsü ile görevli Tevfik Güney, Hanife Çakal, hasta Ali Abbas Kaçar ile refakatçisi Hülya Kaçar yaralandı.
Başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası
Son Haberler
- 17:54
- 17:49
- 17:51
- 17:48
- 17:47
Sıradaki Haber
Ehliyet sınavında maskeye kamera koyan şüphelilere suçüstü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz