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Türkiye
TRT Haber 05.05.2024 12:24

Edanur'un ölümüyle ilgili bir kişi hakkında tutuklama talebi

Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin 2 kişi adli kontrol istemiyle, bir kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Edanur'un ölümüyle ilgili bir kişi hakkında tutuklama talebi

Piknik yapmak için ailesiyle Küçükçekmece'deki sahil parkına giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, çevresinde önlem alınmayan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti.

Yaşanan olaya ilişkin savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında asli kusurlu oldukları değerlendirilen, aralarında İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. yetkilisi, makine teknikeri ve kepçe operatörünün de bulunduğu 4 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 kişi adli kontrol, 1 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ağaç ve peyzaj A.Ş. yetkilisinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

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