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Türkiye
AA 05.05.2024 12:08

Mayıs ayında bazı iller beyaza büründü

Mayıs ayına girmemize rağmen Bayburt, Gümüşhane, Ordu ve Kayseri'nin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Mayıs ayında bazı iller beyaza büründü

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düştüğü Bayburt'ta etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Dağlık alanlar ve yüksek kesimler mayıs ayında beyaza büründü.

Merkeze bağlı Taht köyüne yolcu götüren taksici Yakup Bayram, ağaçların çiçek açtığını, doğanın yeşerdiğini ifade ederek, kar dolayısıyla şaşırdıklarını dile söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gümüşhane

Torul ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası'nda gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Hafta sonunu Silve Yaylası'nda geçirmek isteyen aileler, mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı.

Ersin Özcan, hafta sonu tatili için Trabzon'dan memleketleri Gümüşhane'ye geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gece yağış vardı. Sabah uyandığımızda yaylanın karla kaplandığını gördük. Çok şaşırdık, bizim için büyük sürpriz oldu. Kar yağışını fırsat bildik ve kızım Zeynep ile kar topu oynadık. Kışın doyamadığımız karın keyfini aracımızla karda gezerek çıkardık."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ordu

Ordu'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklığının düşmesi sonrası Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na kar yağdı.

Kar yağışıyla yayla beyaz örtüyle kaplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kayseri

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te dün akşam etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üstünde etkili oldu.

Aralıklarla sağanağın görüldüğü kent merkezinde de hissedilen hava sıcaklığı 7 dereceye kadar geriledi.

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