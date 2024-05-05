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Türkiye
TRT Haber 05.05.2024 12:24

Edanur'un ölümüyle ilgili bir tutuklama

Küçükçekmece'deki sahil parkındaki su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edanur'un ölümüyle ilgili bir tutuklama

Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda Eda Nur Gezer'in yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç AŞ'de görevli makine teknikeri Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Soruşturma savcısı, ifadelerini aldığı zanlılardan birini tutuklanması istemiyle, ikisini adli kontrol altına alınmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden makine teknikeri Furkan K'nin tutuklanmasına, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

Ekipler, yaptıkları incelemede parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

İBB, olaya ilişkin yaptığı açıklamada kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

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