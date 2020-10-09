Dava takibi, gümrük işlemleri, vergi ödemeleri....

Artık hepsi kimlik kartları ile yapılabilecek.

TÜBİTAK tarafından altyapısı hazırlanan bu yeni uygulama ile elektronik imzalar artık kimlik kartlarındaki işte çipe işlenecek.

E-imza uygulaması yaygınlaşıyor

Ehliyetlerin ardından e-imzalar da kimlik kartlarına yüklenecek.

Meclis gündemindeki "teknoloji geliştirme kanunu" ile özellikle yatırımcılara ve girişimcilere kolaylık sağlanacak. Kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketlerle işlemlerde imza sirküsü aramayacak.

E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.

Kimliğin kaybolması halinde e-imza geçerliliğini yitirecek

50 milyonu aşan kullanıcı ile büyük bir hizmet alanı sağlayan e-devlet uygulaması da genişleyecek. Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek.

TÜBİTAK'ın alt yapısını hazırladığı uygulamadan özel şirketler de yararlanabilecek.

E-imza da güvenliğin sağlanması da çok önemli. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.