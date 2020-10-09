E-imzanın kullanım alanı genişliyor: Kimlik çipine de işlenecek
Gümrük işlemlerinden vergi ödemelerine birçok hizmet için e-imza kullanılabilecek. Bunun için kimlik kartlarına elektronik imza yüklenecek. Meclis gündemindeki düzenleme, girişimcilerin ve yatırımcıların bürokratik işlemlerini de en aza indirecek.
Dava takibi, gümrük işlemleri, vergi ödemeleri....
Artık hepsi kimlik kartları ile yapılabilecek.
TÜBİTAK tarafından altyapısı hazırlanan bu yeni uygulama ile elektronik imzalar artık kimlik kartlarındaki işte çipe işlenecek.
E-imza uygulaması yaygınlaşıyor
Ehliyetlerin ardından e-imzalar da kimlik kartlarına yüklenecek.
Meclis gündemindeki "teknoloji geliştirme kanunu" ile özellikle yatırımcılara ve girişimcilere kolaylık sağlanacak. Kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketlerle işlemlerde imza sirküsü aramayacak.
E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.
Kimliğin kaybolması halinde e-imza geçerliliğini yitirecek
50 milyonu aşan kullanıcı ile büyük bir hizmet alanı sağlayan e-devlet uygulaması da genişleyecek. Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek.
TÜBİTAK'ın alt yapısını hazırladığı uygulamadan özel şirketler de yararlanabilecek.
E-imza da güvenliğin sağlanması da çok önemli. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.
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