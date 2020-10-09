Haber Giriş: Kaynak: DHA
Altyapı çalışmasında patlayan doğal gaz borusu panik yarattı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde altyapı çalışması sırasında, iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Yolu kapatan ekipler, boruyu onarmak için çalışma başlattı.
Kapaklı'nın İnönü Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde altyapı çalışması sırasında iş makinesi, yolun altından geçen doğal gaz borusunu patlattı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve doğal gaz firmasından ekipler sevk edildi. Cadde üzerinde meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, borudan sızan gaz nedeniyle ekipler güvenlik önlemi aldı.
Doğal gaz firması yetkilileri, sızıntıyı önlemek için büyük çaba sarf etti. Patlama nedeniyle kendilerini dışarıya attıklarını belirten vatandaşlar, olay nedeniyle büyük panik yaşadıklarını söyledi.
Etiketler: Tekirdağ doğal gaz borusu doğal gaz patlamasıSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 13:44
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