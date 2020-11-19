Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, 7/24 kesintisiz bir şekilde, zamandan ve mekandan bağımsız olarak sunulabilmesi imkanı sağlayan “e-Devlet” hizmetlerinin önemi karantina günlerinde daha da iyi anlaşıldı.



e-Devlet Kapısı’nda 2020 yılı ilk 10 ayında 463 milyon aylık ortalama ile 4,6 milyarı aşkın hizmet kullanıldı.



İkametgah belgesi sorgulama bu yılın ilk 10 ayında toplam 40 milyon 259 bin 880 kez kullanıldı. Sadece bu işlemin sağladığı ekonomik tasarruf toplam 403 milyon lirayı buldu.