Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde karantina ihlali yapan 5 kişi yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 5 kişi yakalandı. Şahıslara toplam 15 bin 750 TL ceza uygulandı.
Kırklareli'nde HES kodu olmadan kamu binaları ile pazar yerlerine girişlerin yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.
Bu kapsamda kapalı pazar alanına giriş noktasında HES kodu sorgulaması yapan ekipler, tezgah açmak için pazara gelen 2 esnafın karantinada olması gerektiğini tespit etti.
Ceza uygulanan kişiler yurda yerleştirildi
Denetimlerini sürdüren ekipler, pazara gelen bir kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi. Kırklareli Valilik binasında da sürdürülen denetimlerde 2 kişinin karantinada olması gerektiği öğrenildi.
Ekipler tarafından 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan 5 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.
Etiketler: Koronavirüs
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