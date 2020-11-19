Türkiye'nin tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, '81 il 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi' kapsamında, bin 517 rakımlı Manisa Spil Dağı zirve tırmanışı sırasında araç yolunun bulunmadığı kısımlarda hurdaya dönmüş iki araç buldu.

Erdek, kaza yaptıkları yerden çıkartılamayan bu iki aracı, tırmanış sırasında kask kamerasıyla görüntüledi.

“Spil Dağı’nda bu araçların ne işi var anlamak mümkün değil”

Tırmanış sırasında araç yolunun bulunmadığı, zirveye yakın bir yerde gördüğü bu araçların nasıl buraya kadar geldiğini merak ettiğini söyleyen Cennet, "Manisa Spil Dağı zirvesine tırmanırken zirvenin karşısı yamacında hiç alakasız bir yerde 4x4 bir araç gördüm. Herhangi bir kan izi falan yoktu ama araç pert olmuştu. Araç hiç alakasız bir yamaçtaydı. Kimin olduğunu, nasıl buraya geldiğini belki öğrenebilirim diye durumu yetkililere bildirdim ama herhangi bir sonuç alamadım” dedi.

Daha önce de başka bir yamaçta, kavuniçi üzerine mavi boyanmış, içindeki bütün parçaların söküldüğü bir otomobil gördüğünü anlatan Cennet, “Spil Dağı'nda bu araçların ne işi var, nasıl oralara kadar gidiyorlar, anlamak mümkün değil. Yetkililerden bu araçlarla ilgili çalışmaları yapmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

