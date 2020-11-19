Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 3 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Ardahan'da 3 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.
Ardahan merkeze bağlı Yalnızçam, Meşedibi ve Tepeler köylerinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu köylerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köylerde giriş ve çıkış kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs
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