Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteorolojiden 4 ile yağmur ve kar yağışı uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de akşam saatlerinden itibaren yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacağının tahmin edildiğini açıkladı.
Hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Meteoroloji Yağış
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