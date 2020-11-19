Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde havanın akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.