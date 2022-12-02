Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzensiz göçmen Bulgaristan sınırında donarak hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Edirne'de Bulgaristan sınırı bölgesinde bir düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu. Soğuk nedeniyle hipotermi geçiren bir düzensiz göçmen de hastaneye kaldırıldı.
Bulgaristan sınırında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri askeri yasak bölgeye geçti.
Sağlık ekipleri düzensiz göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenin cenazesi morga kaldırıldı. Soğuktan etkilenen diğer göçmen ise tedavisi için hastaneye götürüldü.
Bölgede hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçülüyor.
Etiketler: Bulgaristan Düzensiz Göçmenler Edirne
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