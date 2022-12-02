Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, 24 Kasım'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin bir tır dorsesinin altına saklanarak yurt içine giriş yaptığı bilgisi alınması üzerine, jandarma ekipleri, 3 kişinin bulunduğu tırı, Silopi'deki yol emniyet ve kontrol noktasında durdurdu.

Yapılan araştırmada tırdaki 3 kişiden birinin, "Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" ve "Kasten Öldürme" suçlarından aranan Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli terörist olduğu tespit edildi.

Yardım eden 2 şahıs gözaltına alındı

Operasyonda teröriste yardım ettiği tespit edilen 2 şahıs da "Bilerek ve İsteyerek Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Birçok terör olayına katılmış

Yakalanan teröristin, başta 30 Mart 2018 tarihinde Siirt iline bağlı Ormanardı köyü bölgesinde yol yapım çalışmalarının emniyetini sağlamak maksadıyla görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 12 personelin de yaralandığı silahlı saldırı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi.

Sözde üst düzey teröristin korumalığını yapmış

Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz’ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi.

Terörist adli işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.