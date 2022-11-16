Osmanca köyünde Erol A'ya ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Düzce ve Boğaziçi Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında büyük hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.