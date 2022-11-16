Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de yangın: 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Düzce'nin Boğaziçi beldesinde meydana gelen yangında 2 katlı betonarme ev kullanılamaz hale geldi.
Osmanca köyünde Erol A'ya ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.
Düzce ve Boğaziçi Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında büyük hasar gören ev kullanılamaz hale geldi.
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