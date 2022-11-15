Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde takibe alınan araçta yapılan aramada 115 parça tarihi eser bulundu. Tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Y.Ç'nin Develi ilçesinde kaçak kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri kent merkezinde satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler takibe aldığı Y.Ç'nin kullandığı aracı Kocasinan ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 112 sikke ve 3 parça tarihi obje bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Tarihi Eser Kaçakçılık
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