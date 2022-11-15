Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'un köprüleri KKTC bayrağının renklerine büründü
İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kırmızı-beyaz renklerde aydınlatıldı.
İstanbul'un sembol noktalarından olan her üç köprü, KKTC bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaza büründü.
Gün batımıyla başlayan köprülerdeki aydınlatma, sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek.
Etiketler: İstanbul KKTC İstanbul Boğazı
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