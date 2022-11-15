Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da silahlı kavga: 2 ölü
Ankara'da, bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.
Aralarında husumet olduğu iddia edilen Hüseyin Y. ile Resul K, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı.
Burada tartışmaya başlayan Hüseyin Y. ve Resul K, silahla birbirlerine ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, güvenlik şeridiyle kapattığı akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.
Etiketler: Ankara
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