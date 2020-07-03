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Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Düzce'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve uyuşturucu sattığı kişiler üzerinde, satışa hazır vaziyette 28 gram uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu hap, 4 gram esrar, bir hassas terazi ve 18 tabanca mermisi ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uyuşturucu madde aldıkları belirlenen 7 kişi hakkında da "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: düzce uyuşturucu operasyonu düzce haberSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 20:34
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