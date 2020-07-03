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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 1 helikopter ve 3 arazözle müdahale edildi.
Foça Deniz Üs Komutanlığı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter ve 3 arazözle müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Etiketler: İzmir orman yangını izmir haberSon Güncelleme: 3 Temmuz 2020 Cuma 20:24
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