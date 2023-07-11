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Türkiye
DHA 11.07.2023 16:06

Düzce'de İçmeler Köyü'nde selin hasarı havadan görüntülendi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen selin ardından İçmeler Köyü'nde ilk belirlemelere göre 400'e yakın ev ve 50 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Köy sakinleri evlerinden tahliye edilirken, bölgede hasar tespit çalışması sürüyor.

Düzce'de cumartesi gecesi başlayan ve pazar akşamına kadar süren sağanak sele neden oldu.

Düzce'den geçen derelerinin büyük kısmının beslediği Gökyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü taştı.

Taşan sular, göl havzasında yer alan İçmeler Köyü'nü sular altında bıraktı.

400 hane ve 50 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Köydeki su yüksekliği 1 metreyi aştı. Köydeki evlerin tamamına yakınını suyla doldu. Vatandaşlar, traktör, AFAD botları ve kayıklarla güvenli bölgelere çıkarılarak tahliye edildi.

Tamamen sular altında kalan köy dron kamerasıyla görüntülendi. 

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Düzce'de tamamı su altında kalan İçmeler köyü dronla görüntülendi
Düzce'de tamamı su altında kalan İçmeler köyü dronla görüntülendi
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Düzce'de İçmeler Köyü'nde selin hasarı havadan görüntülendi
Düzce'de İçmeler Köyü'nde selin hasarı havadan görüntülendi
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