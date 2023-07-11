Düzce'de İçmeler Köyü'nde selin hasarı havadan görüntülendi

Düzce'de cumartesi gecesi başlayan ve pazar akşamına kadar süren sağanak sele neden oldu.

Düzce'den geçen derelerinin büyük kısmının beslediği Gökyaka ilçesinde bulunan Efteni Gölü taştı.

Taşan sular, göl havzasında yer alan İçmeler Köyü'nü sular altında bıraktı.

400 hane ve 50 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Köydeki su yüksekliği 1 metreyi aştı. Köydeki evlerin tamamına yakınını suyla doldu. Vatandaşlar, traktör, AFAD botları ve kayıklarla güvenli bölgelere çıkarılarak tahliye edildi.

Tamamen sular altında kalan köy dron kamerasıyla görüntülendi.