Çok Bulutlu 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.07.2023 15:49

Annelerin "evlat nöbeti"ne bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı "evlat nöbeti"ne bir aile daha katıldı.

Annelerin "evlat nöbeti"ne bir aile daha katıldı

Çocuklarının kandırılarak terör örgütü PKK'ya götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1408'inci gününde devam ediyor.

Aile sayısı 361'e yükseldi

Her gün HDP il binası önüne gelip burada oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışan annelere bir aile daha destek verdi. Böylelikle aile sayısı 361'e yükseldi.

Kardeşinin Hakkari'de 28 yıl önce 14 yaşındayken kandırılıp dağa kaçırıldığını anlatan Mehmet Yalçın, kardeşi Melek'e kavuşma ümidiyle oturma eyleme katıldığını söyledi.

"Kardeşimi 1995'li yıllarda dağa kaçırdılar, sabah uyandığımızda yoktu"

Evlat nöbeti sayesinde bazı ailelerin çocuklarını geri kazandıklarını, kendisinin de bu amaçla eyleme katıldığını kaydeden Yalçın, "İnşallah sesimizi duyururuz veya kardeşim bizi görürse geri gelmesini istiyoruz. Kardeşimi 1995'li yıllarda dağa kaçırdılar, sabah uyandığımızda yoktu. İnşallah bu vesileyle sesimizi duyururuz ve gelir. Ondan bir ses duymak istiyoruz." dedi.

ETİKETLER
Evlat Nöbeti Diyarbakır
Sıradaki Haber
Samsun'da bu mahalle çöküyor: 6 ev tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
Türkiye'nin risk primi son 2 ayın en düşük seviyesinde
16:13
Kılıçdaroğlu: Srebrenitsa Katliamı'nın acısı unutulmayacak
16:29
Düzce'de İçmeler Köyü'nde selin hasarı havadan görüntülendi
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
16:00
Srebrenitsa soykırımının 30 kurbanı daha toprağa verildi
16:00
Ticaret Bakanı Bolat Birleşik Krallık Devlet Bakanı Badenoch ile görüştü
Düzce'de tamamı su altında kalan İçmeler köyü dronla görüntülendi
Düzce'de tamamı su altında kalan İçmeler köyü dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Düzce'de İçmeler Köyü'nde selin hasarı havadan görüntülendi
Düzce'de İçmeler Köyü'nde selin hasarı havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ