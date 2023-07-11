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Türkiye
İHA 11.07.2023 14:26

Samsun'da bu mahalle çöküyor: 6 ev tahliye edildi

Samsun’un Salıpazarı ilçesine bağlı bir kırsal mahallede zeminde 2-3 metreyi bulan çökmeler nedeniyle 6 ev tahliye edildi.

Samsun'da bu mahalle çöküyor: 6 ev tahliye edildi
[Fotograf: İHA]

Samsun’un Salıpazarı ilçesi Muslubey Mahallesi’nde yaklaşık 1 haftadır toprak çökmeleri yaşanıyor. Yer yer 2-3 metreyi bulan çökmeler, mahalle halkını tedirgin ediyor.

20’ye yakın hanenin toprak çökme tehdidi ile karşı karşıya kaldığı mahallede 6 ev tahliye edildi.

Samsun'da bu mahalle çöküyor: 6 ev tahliye edildi

Tarım arazileri de çökmelerden nasibini aldı.

Mahalle risk altında AFAD yetkililerinin ve jeoloji mühendislerinin olay yerinde incelemeler yaptığından bahseden Muslubey Mahalle Muhtarı Ahmet Kesimoğlu, “Mahallemiz de bir hafta önce belirli bir kısımda çatlaklar oluştu. İlk önce kendimiz incelemesini yaptık. Yetkililere bildirdik. Bu çatlaklar gün geçtikçe daha da büyümeye başladı. Şuanda 2-3 metre çatlaklar oluştu, 10-15 hane risk altında. Yollarımız kapandı" dedi.

Kesimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyemize bildirdik, AFAD bölgemizden jeoloji mühendislerimiz geldi incelemeler yaptılar. Şu anda hasarlı binaların içinden hala sesler geliyor. Toprakta halen oynamalar devam ediyor. 2 kilometrelik bir alanda çatlaklar oluşmakta. 6 evimiz boşaltıldı. Diğer hanelerimizi de incelemeden gelen sonuca göre bir çözüm yolu bulacağız. Yetkililer gelip baktı, köyümüze söz verdiler. 'Gereken her şey yapılacak' dediler. Ayrıca mahallemizde tarihi bir camimiz var. 200 yıllık bir tarihi var. Ahşap camide herhangi bir hasar yok ama cami çevresinde belli çatlamalar var. Özellikle mezarlarda oynamalar olduğu görülüyor. Gereken yardımların yapılmasını bekliyoruz” 

Samsun'da bu mahalle çöküyor: 6 ev tahliye edildi

"Jeoloji mühendisleri toprak altına inen suların burada bir hareketlendirme yaptıklarını söylediler"

Çarşamba ilçesinin Ağcagüney Mahallesi’nde geçen yıllarda yaşanan ve çok sayıda hanenin yıkılmasına sebep olan çökmelerin benzeri bir durumla karşılaştıklarını anlatan Muhtar Kesimoğlu, “Gelen jeoloji mühendisi arkadaşlarımız buranın altında bulunan toprağın yumuşak yapıda olduğunu, bu yıl yaşanan aşırı yağışlardan dolayı toprak altına inen suların burada bir hareketlendirme yaptıklarını söylediler. Belirli bir bölge de su alttan toprağı oynatıyor ve toprak aşağı doğru kayıyor. Şuanda köyümüz en az 4-5 metre aşağı doğru kayma yaptı ve hala kaymaya devam ediyor. Her gün farklı yerlerde çatlaklar oluşuyor. Gerçekten mağduruz. Köyümüz risk altında" diye konuştu.

Samsun'da bu mahalle çöküyor: 6 ev tahliye edildi

2 asırlık ahşap cami hasar almadı

Muslubey Mahallesi’nde bulunan ve yapımı Osmanlı dönemine dayanan Merkez Cami’nin geçmiş yıllardan bugüne birçok deprem yaşadığını ancak herhangi bir hasar almadan ayakta kaldığını söyleyen mahalleliler, caminin yaşanan toprak kaymalarında da aynı şekilde hasarsız kaldığını ifade ettiler.

1800’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen caminin kayalar üzerine oturtulduğu ve ahşap yapıyla donatıldığını ifade eden mahalleliler, yaşanan afet sonrası caminin ayakta kalmasının kendileri için tek teselli kaynağı olduğunu söylediler. 

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