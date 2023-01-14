Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de huzur operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Düzce'de huzur operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11-13 Ocak tarihlerinde kentte huzur operasyonları düzenlendi.
Operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 55 mermi ve hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzce
Son Haberler
- 18:10
- 18:36
- 18:03
- 17:47
- 17:21
Sıradaki Haber
El yazması Tevrat'ı 5 milyon dolara satmak isterken yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz