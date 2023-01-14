Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 22 yaşındaki genç ağaçlık alanda ölü bulundu
İzmir’in Bornova ilçesinde 22 yaşındaki genç, ağaçlık alanda ölü bulundu.
Ankara Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi yakınındaki ağaçlık alanda sırt çantasıyla bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri Süleyman Utku Özcan'ın (22) hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: İzmir
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