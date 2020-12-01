Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, 24- 27 Kasım'da 'hassas' seviyede olan hava kirlilik oranı, 28- 29 Kasım'da 'sağlıksız' boyutuna ulaştı. 30 Kasım'da yapılan ölçümlerde ise hava kirliliği 'kötü' seviyesine kadar çıktı.

Hava kirliliğinin artmasıyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden "Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir" uyarısı yapılırken, açık havada yürüyüş, spor ve piknik yapmak ile bisiklete binmenin tehlikeli olduğunu belirtti.

Vatandaşlar ise sokakta hava kirliliği nedeniyle rahat nefes alamadıklarını söyledi.

