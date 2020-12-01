Düziçi ilçesi Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'nde, bir nakliye firmasına ait park alanındaki tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede park halindeki 4 tıra daha sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 5 tır kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.