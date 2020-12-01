Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 09:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 376 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 376 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 376 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 8, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 225 kişiye idari işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Karantina Sosyal Mesafe Maske
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