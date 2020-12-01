Balkanlar’dan gelen soğuk hava Trakya'da etkisini gösterdi.

Edirne'de, Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli ile çevre köylerde kar yağışı başladı. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

[Fotoğraf: İHA]

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde başlayan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karayolları ekipleri, bölgede yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: DHA]

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.