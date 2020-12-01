Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 07:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trakya'da kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava Trakya'yı etkisi altına almaya başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oldu.
Balkanlar’dan gelen soğuk hava Trakya'da etkisini gösterdi.
Edirne'de, Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli ile çevre köylerde kar yağışı başladı. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.
[Fotoğraf: İHA]
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde başlayan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Karayolları ekipleri, bölgede yolların kapanmaması için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: DHA]
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
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