Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 05:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Zonguldak'ta 35 madenci kafeste mahsur kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak'ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'nde kömür işçilerini taşıyan kafes arıza yaptı. Taşıma kafesinde mahsur kalan 35 işçi, kurtarma kafesi yardımı ile mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.
Gelik ve Kilimli işletmesinde, saat 16-24 vardiyasında çalışan maden işçilerini ocaktan yer üstüne çıkartan kafes, eksi 260 ile eksi 360 kotu arasında arıza yaptı.
Elektrikten meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 35 işçi kafeste mahsur kaldı.
Kurtarma ekipleri ocağa girerek, kurtarma kafesiyle mahsur kalan işçileri gruplar halinde işletmeden çıkarttı.
Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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