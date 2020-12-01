Gelik ve Kilimli işletmesinde, saat 16-24 vardiyasında çalışan maden işçilerini ocaktan yer üstüne çıkartan kafes, eksi 260 ile eksi 360 kotu arasında arıza yaptı.

Elektrikten meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 35 işçi kafeste mahsur kaldı.

Kurtarma ekipleri ocağa girerek, kurtarma kafesiyle mahsur kalan işçileri gruplar halinde işletmeden çıkarttı.

Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.